Acquisto Hojlund: c’è il rischio di “paletti” sul mercato

By Gabriella Calabrese
Potrebbe verificarsi, lo scrive Il Messaggero, un qualcosa “stile Lazio”. Il Napoli rischia di avere “paletti” sul mercato, “causa” dell’acquisto di Hojlund. Bisogna rientrare nel limite dell’80% del rapporto fra costi ed entrate ed il club azzurro è al limite. Si legge: I 50 milioni complessivi del suo cartellino (6 per il prestito e 44 per l’obbligo di riscatto dallo United alla prossima qualificazione Champions) sono un problema molto più serio per il bilancio e il futuro partenopeo. Non è un caso che, dopo vani e ripetuti confronti sulla possibilità di mantenere l’80% del “costo del lavoro allargato” nel 2026, nel Consiglio Federale di lunedì scorso il dg dell’Atalanta Umberto Marino abbia provato a spingere l’istanza della Lega Serie A di tenere gli Under 23 fuori dal calcolo del 70%, previsto nel nuovo annoIn prima fila De Laurentiis avrebbe potuto “liberarsi” proprio del gravoso ammortamento del 22enne Hojlund. Atalanta, Lazio, Fiorentina, Torino e Genoa sarebbero quelle con le stesse grane e ne avrebbero tratto giovamento a rimorchio. La Figc di Gravina gli è andata (diabolicamente) incontro, ma in realtà favorendo solo il movimento italiano: esclusi dal conteggio gli Under 23 sì, ma non gli stranieri, solo quelli convocabili in azzurro. Vanno rilanciati i vivai, mica trovate soluzioni alle tasche dei patron.”

