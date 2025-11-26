Verso Roma-Napoli, gli indisponibili e quelli che potrebbero rientrare dagli infortuni

Dopo la vittoria col Qarabag, il Napoli è atteso ancora da un impegno importante, quello di domenica contro la Roma di Gasperini all’Olimpico. Il Corriere dello Sports scrive in merito alle parole di Conte nel post gara, ieri sera, in cui sottolinea la situazione infermeria: “Chiarissimo il riferimento all’ultimo infortunato: Gutierrez, fuori per una distorsione a una caviglia rimediata nella rifinitura che lo terrà fuori per una ventina di giorni. Salterà la Roma, tanto per cominciare: «Da inizio anno stiamo rincorrendo, avendo comunque tante indisponibilità. Io non posso controllare certe cose: Gutierrez s’è fermato dopo quindici minuti di allenamento. In una situazione d’emergenza c’è stato anche il suo forfait. Sono situazioni incontrollabili. Proprio per questo motivo i ragazzi sono eccezionali: in questo momento di difficoltà s’è alzato il livello di responsabilità da parte di tutti. Vediamo Spinazzola come sta, per la prima volta non aveva dolore al pube. Speriamo di recuperarlo». E ancora. «L’energia, è troppo importante, è fondamentale. Io devo essere il primo ad averne per trasferirne alla squadra. A Bologna mi sono preso le responsabilità. I ragazzi devono avere voglia di soffrire per poi gioire. L’abbiamo sempre fatto e continuiamo a farlo. Ora ce la godiamo, poi dobbiamo rimetterci l’elmetto: ci aspetta la Roma». Lukaku, per la cronaca, non ci sarà: ha rallentato, proverà a rientrare con la Juve”.

