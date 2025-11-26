CalcioNewsSerie A

UFFICIALE, Serie A – Tutti gli arbitri della 13^ giornata

By Gabriella Calabrese
0

13^ giornata di Serie A, tutti gli arbitri designati dall’AIA per il prossimo weekend calcistico. Di seguito tutte le sestine complete:

Factory della Comunicazione

COMO – SASSUOLO      Venerdì 28/11 h. 20.45

MARCHETTI

DI GIOIA – BARONE

IV:      DI MARCO

VAR:     GHERSINI

AVAR:      ABISSO

 

GENOA – H. VERONA      Sabato 29/11 h. 15.00

FABBRI

LO CICERO – POLITI

IV:      BONACINA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      MAGGIONI

 

PARMA – UDINESE      Sabato 29/11 h. 15.00

PICCININI

CECCON – REGATTIERI

IV:       MUCERA

VAR:      PRONTERA

AVAR:       ABISSO

 

JUVENTUS – CAGLIARI    Sabato 29/11 h. 18.00

CREZZINI

BERTI – CECCONI

IV:      AYROLDI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     DIONISI

 

MILAN – LAZIO     Sabato 29/11 h. 20.45

COLLU (foto)

VECCHI – YOSHIKAWA

IV:      ZUFFERLI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:    PATERNA

 

LECCE – TORINO     h. 12.30

MARIANI

COLAROSSI – RICCI

IV:     SACCHI J.L.

VAR:     MARINI

AVAR:      FOURNEAU

 

PISA – INTER     h. 15.00

GUIDA

BERCIGLI – CAVALLINA

IV:     PERENZONI

VAR:     PATERNA

AVAR:     LA PENNA

 

ATALANTA – FIORENTINA     h. 18.00

MARCENARO

CIPRESSA – LAUDATO

IV:     SOZZA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       DOVERI

 

ROMA – NAPOLI     h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:       PAIRETTO

VAR:      AURELIANO

AVAR:      DI BELLO

 

BOLOGNA – CREMONESE    Lunedì 01/12 h. 20.45

FELICIANI

ROSSI M. – BAHRI

IV:     MASSIMI

VAR:    GARIGLIO

AVAR:      LA PENNA

Potrebbe piacerti anche
Calcio

UFFICIALE – L’arbitro di Roma/Napoli sarà il signor Massa

Calcio

McTominay, il gol, il marchio di fabbrica a prescindere dai moduli

News

Napoli-Qarabag – Noa Lang promosso a pieni voti dai quotidiani sportivi

News

Verso Roma-Napoli, gli indisponibili e quelli che potrebbero rientrare dagli…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.