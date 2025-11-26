NewsCalcioNapoli

Rampulla: “Conte è un martello, il Napoli non è mai stato morto”

Queste le parole dell'ex calciatore Michelangelo Rampulla

By Sara Di Fenza
0

L’ex portiere Michelangelo Rampulla è stato ospite di TMW Radio, durante Maracana, dove ha parlato, tra le altre cose della vittoria del Napoli contro il Qarabag.

Ecco un estratto delle sue parole:

Napoli, vittoria convincente col Qarabag. E Conte che ha detto che il Napoli non era morto:
“Il Napoli non è morto, come ha detto lui. Conte conosce le dinamiche di quello spogliatoio, sai che dopo uno Scudetto c’è un po’ di appagamento ma con Antonio certe cose non possono accadere. A Bologna ha messo subito le mani avanti sulla situazione. In campo anche era così, era un martello perché ci teneva a vincere. Ci sta perdere ogni tanto, non puoi essere al 100%, conoscendo Conte però tutti devono stare quasi al 100%. L’importante è riprendersi dopo qualche momento no”.

