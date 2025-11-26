Radio Ibr Scampia, tra breve il nuovo podcast ed alle 13,00 on air “Alleniamo la Mente” 2° incontro

In questa seconda puntata parleremo di un tema fondamentale per la crescita personale e professionale: il nostro potere personale.

Oggi ci concentreremo su come riconnetterci alla nostra forza interiore per migliorare presenza, lucidità e qualità delle nostre azioni quotidiane.

Approfondiremo cosa significa davvero accedere al proprio potere personale, come recuperarlo nei momenti di pressione e come utilizzarlo per gestire emozioni, decisioni e situazioni ad alto impatto. Condividerò esempi concreti tratti dal mio lavoro con calciatori professionisti, mostrando come ritrovare sicurezza, centratura e fiducia possa trasformare la prestazione in campo e nella vita.

Vedremo anche quali sono i principali fattori che ci fanno perdere potere: aspettative, giudizi, paura dell’errore, bisogno di controllo. E soprattutto parleremo delle strategie che utilizzo per aiutare i miei clienti a tornare al loro equilibrio, a rimettersi al centro e ad agire con maggiore determinazione e consapevolezza.

A cura di Nicola Bonfiglio, Mental Coach specializzato nello sviluppo delle soft skills e nello Sport Coaching.