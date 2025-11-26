Onore a Diego, il pellegrinaggio dei tifosi del Boca al murale. Maradona 2°…..solo dopo il Colosseo

l 25 novembre 2020 morì il Pibe de oro: i Quartieri Spagnoli sono diventati il secondo posto più visitato del Paese dopo il Colosseo… In attesa di ciò che farà il club di De Laurentiis, tanti eventi sono stati organizzati e i tifosi argentini hanno già iniziato a commemorarlo.

La ricorrenza non poteva passare sotto silenzio e la giornata grigia (di ieri) è lo sfondo che più si addice alle perdite. Quella di Diego Armando Maradona è ancora un ricordo vivido nei napoletani, che si rinnova ogni giorno pensando allo stadio. Lo stadio che porta il suo nome da quando non c’è più. Cinque anni fa, il 25 novembre 2020, la notizia sconvolse il mondo intero: Maradona è morto. Nemmeno la pandemia e le restrizioni servirono a impedire che Napoli si riunisse nei luoghi più simbolici per stringersi nel dolore e ricordarlo con affetto e un po’ di sincera venerazione. Allo stesso modo, neanche la pioggia ha fermato il flusso di persone che si sono volute recare nel largo dei Quartieri Spagnoli che gli è stato dedicato e che ormai è divenuto quasi la sua chiesa, nonché il secondo luogo turistico più visitato del Paese dopo il Colosseo. Qualche coro, nel viavai generale, si solleva come se fosse una preghiera. Poi l’occhio non può che essere catturato da quelle macchie blu e gialle, inconfondibili. Sono tifosi del Boca Juniors, venuti direttamente dall’Argentina per un pellegrinaggio speciale. Si sono dati appuntamento da varie parti del mondo, per posare un drappo o una bandiera, con qualche dichiarazione.

Eventi In attesa di vedere come lo ricorderà il Napoli, che scenderà in campo stasera (Ieri NDR)contro il Qarabag in Champions League, nel pomeriggio di oggi si terranno una serie di eventi, sempre nella zona del celebre murale: una preghiera, una lettura e un momento di condivisione, per tenere viva la memoria di Diego. Non che ce ne fosse un reale bisogno, almeno per chi vive a Napoli è come se non se ne fosse mai andato.

