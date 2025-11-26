Nella memoria di un 10 che vive ancora!

Nell’anniversario della morte di Diego Armando Maradona il Napoli risponde presente e non stecca la partita. Sono passati 5 anni ormai dalla dipartita del fuoriclasse argentino, ma c’è qualcosa nell’aria che tiene vivo il suo ricordo sempre di più. Numerose le manifestazioni di affetto in tutto il mondo con storie e racconti da parte di tutti coloro che l’hanno vissuto, e non. Punti di ritrovo principali in Argentina e a Napoli, soprattutto davanti al Murales dei Quartieri Spagnoli, diventato ormai un vero e proprio punto di riferimento. Commovente la manifestazione di affetto richiamata dagli Ultras di entrambe le curve, che prima della partita hanno invitato i tifosi, attraverso numerosi volantini, a raccogliersi in un minuto di ricordo. Manifestazione che ha preso vita al minuto 1o nel corso del primo tempo attraverso una sciarpata, che a vista d’occhio fa togliere per un attimo lo sguardo dalla partita, e al grido di “Maradona, c’è solo un Maradona“!

di seguito le parole da Il Corriere dello Sport:

Cerimonie ovunque, nel ricordo di Diego. Si è partiti dai Quartieri Spagnoli, davanti al murale, con fumogeni e canti improvvisati anche da alcuni tifosi del Boca venuti a Napoli per il quinto anniversario della morte del Diez. Qualche striscione c’era pure all’esterno dello stadio, ma è all’interno dell’impianto che si è svolto il momento più toccante. Decimo minuto, sciarpata generale, organizzata dalle curve al coro di «Un Maradona, c’è solo un Maradona», seguito dagli altri storici canti legati a Diego. Momento sentito tra i circa 35mila che hanno sfidato la pioggia per esserci. Gli azeri sono arrivati in 1.100: da Baku a Napoli, città gemellate da più di 50 anni e abbracciate da un golfo. Hanno apprezzato anche loro, in silenzio religioso, il minuto dedicato a Maradona e il video che il Napoli ha proiettato in sua memoria prima dell’incontro. In tribuna c’era anche Achille Costacurta, figlio di Billy e Martina Colombari. Era stato al Maradona anche per la partita con l’Atalanta, presentandosi da tifoso. Stavolta ha ricevuto l’invito ufficiale del Napoli.