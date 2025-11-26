Napoli: terzo successo di Conte contro Qurbanov, il dato
Il Napoli è uscito vincitore dalla gara di ieri contro il Qarabag e, per Antonio Conte è il terzo successo consecutivo contro il collega Qurbanov. I due precedenti entrambi nella stagione 2017-2018 nella fase e gironi di Champions League. Nel primo il 12 settembre 2017 s’impose per 6-0 allo «Stamford Bridge» con le reti di Pedro, Zappacosta, Azpilicueta, Bakayoko, Batshuayi e Medvedev. Nella gara di ritorno gli inglesi s’imposero per 0-4 in Azerbagian, forte dei goal di Hazard, Fabregas e della doppietta di Willian.
Tornando alla gara di ieri, il Napoli ha avuto il 51% del possesso palla contro il 49% del Qarabag. Di Lorenzo e compagni hanno effettuato 17 tiri totali, di cui 8 nello specchio della porta, 4 fuori e 5 respinti. Mentre, quelli degli azeri totali sono stati 11. Gli azzurri hanno completato 474 passaggi su 534 tentati e hanno recuperato, inoltre, 31 palloni ed hanno percorso 113 chilometri.
fonte ilmattino