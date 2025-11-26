Napoli: terzo successo di Conte contro Qurbanov, il dato

Il Napoli è uscito vincitore dalla gara di ieri contro il Qarabag e, per Antonio Conte è il terzo successo consecutivo contro il collega Qurbanov . I due precedenti entrambi nella stagione 2017-2018 nella fase e gironi di Champions League. Nel primo il 12 settembre 2017 s’impose per 6-0 allo « Stamford Bridge » con le reti di Pedro, Zappacosta, Azpilicueta, Bakayoko, Batshuayi e Medvedev . Nella gara di ritorno gli inglesi s’imposero per 0-4 in Azerbagian, forte dei goal di Hazard, Fabregas e della doppietta di Willian .

Il Napoli è uscito vincitore dalla gara di ieri contro il Qarabag e, per Antonio Conte è il terzo successo consecutivo contro il collega Qurbanov . I due precedenti entrambi nella stagione 2017-2018 nella fase e gironi di Champions League. Nel primo il 12 settembre 2017 s’impose per 6-0 allo « Stamford Bridge » con le reti di Pedro, Zappacosta, Azpilicueta, Bakayoko, Batshuayi e Medvedev . Nella gara di ritorno gli inglesi s’imposero per 0-4 in Azerbagian, forte dei goal di Hazard, Fabregas e della doppietta di Willian .