Napoli, sono tornati i gol e il clean sheet

Il Napoli ha battuto il Qarabag ieri sera al Maradona per la gara di Champions League, e dopo la vittoria di sabato contro l’Atalanta sembrano essere tornati i gol e il clean sheet, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Ma le notizie migliori arrivano dal gruppo: il peggio è passato, il 3-4-2-1 da emergenza funziona e sono tornati i gol (5 in due partite) e il clean sheet. Funzionano benissimo anche Neres e Lang dietro Hojlund, ieri in difficoltà al di là del dischetto: puntano e saltano, creano occasioni, seminano pericoli. È cresciuto l’impatto offensivo e c’è di nuovo il senso del divertimento nell’aria. E del dominio, certo: due occasioni alla fine del primo tempo e poi una mareggiata nel secondo, dopo l’ingresso di Politano e il decisivo passaggio al 4-2-3-1, con Kochalski grande protagonista e autore di cinque parate, compreso il rigore di Rasmus. Un paio di settimane fa quell’errore avrebbe spezzato le gambe, e invece ieri il Napoli s’è incavolato e ha stritolato l’avversario creando a ripetizione. Segnando l’1-0 al 20′ e il 2-0 al 27′, dopo altre due parate del portiere azero e un legno di Neres. Un martello che non ha lasciato scampo al Qarabag e tantomeno all’emergenza”.

