NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli, sono tornati i gol e il clean sheet

By Emilia Verde
0

Il Napoli ha battuto il Qarabag ieri sera al Maradona per la gara di Champions League, e dopo la vittoria di sabato contro l’Atalanta sembrano essere tornati i gol e il clean sheet, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Ma le notizie migliori arrivano dal gruppo: il peggio è passato, il 3-4-2-1 da emergenza funziona e sono tornati i gol (5 in due partite) e il clean sheet. Funzionano benissimo anche Neres e Lang dietro Hojlund, ieri in difficoltà al di là del dischetto: puntano e saltano, creano occasioni, seminano pericoli. È cresciuto l’impatto offensivo e c’è di nuovo il senso del divertimento nell’aria. E del dominio, certo: due occasioni alla fine del primo tempo e poi una mareggiata nel secondo, dopo l’ingresso di Politano e il decisivo passaggio al 4-2-3-1, con Kochalski grande protagonista e autore di cinque parate, compreso il rigore di Rasmus. Un paio di settimane fa quell’errore avrebbe spezzato le gambe, e invece ieri il Napoli s’è incavolato e ha stritolato l’avversario creando a ripetizione. Segnando l’1-0 al 20′ e il 2-0 al 27′, dopo altre due parate del portiere azero e un legno di Neres. Un martello che non ha lasciato scampo al Qarabag e tantomeno all’emergenza”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

La moviola – Meglio rispetto alle ultime uscite ma non sufficiente la prova di…

News

Onore a Diego, il pellegrinaggio dei tifosi del Boca al murale. Maradona…

News

Radio Ibr Scampia, tra breve il nuovo podcast ed alle 13,00 on air “Alleniamo la…

X

Napoli-Qarabag, le pagelle della Gazzetta: McTominay anima la serata, anche Kochalski…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.