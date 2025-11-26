Napoli-Qarabag – Noa Lang promosso a pieni voti dai quotidiani sportivi
Il Napoli ha battuto il Qarabag ieri sera al Maradona per la gara di Champions League per 2-0, ed uno dei protagonisti è stato sicuramente Noa Lang, che i quotidiani sportivi promuovono a pieni voti.
La Gazzetta dello Sport 7 – Con personalità, si vede che ora ha preso confidenza. Cerca lo spunto senza paura. Suo l’assist per il Neres acrobatico.
Il Corriere dello Sport 7 – Nel primo tempo si beve Matheus Silva e crossa al bacio per la sforbiciata di Neres. Un’altra bella prestazione dopo quella con l’Atalanta, scalando gerarchie con la sua genuina sfrontatezza.