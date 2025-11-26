NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli-Qarabag – Noa Lang promosso a pieni voti dai quotidiani sportivi

By Emilia Verde
0

Il Napoli ha battuto il Qarabag ieri sera al Maradona per la gara di Champions League per 2-0, ed uno dei protagonisti è stato sicuramente Noa Lang, che i quotidiani sportivi promuovono a pieni voti.

Factory della Comunicazione

La Gazzetta dello Sport 7 – Con personalità, si vede che ora ha preso confidenza. Cerca lo spunto senza paura. Suo l’assist per il Neres acrobatico.

Il Corriere dello Sport 7 – Nel primo tempo si beve Matheus Silva e crossa al bacio per la sforbiciata di Neres. Un’altra bella prestazione dopo quella con l’Atalanta, scalando gerarchie con la sua genuina sfrontatezza.

Potrebbe piacerti anche
Calcio

McTominay, il gol, il marchio di fabbrica a prescindere dai moduli

News

Verso Roma-Napoli, gli indisponibili e quelli che potrebbero rientrare dagli…

News

“Ci tenevamo a onorare questo giorno triste”, le parole di Conte dal…

News

CdS – Anche contro il Qarabag, Neres e Lang ancora protagonisti

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.