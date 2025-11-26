Napoli-Qarabag, i dati: primo rigore sbagliato in carriera da Hojlund

Il successo per 2-0 sul Qarabag è il 20° risultato utile consecutivo per il Napoli al «Maradona» tra campionato e Champions League . Gli azzurri non perdono a Fuorigrotta dall’8 dicembre dello scorso anno con il ko interno con la Lazio per 0-1, per la rete di Isaksen.

