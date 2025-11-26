Napoli-Qarabag, i dati: primo rigore sbagliato in carriera da Hojlund
Il successo per 2-0 sul Qarabag è il 20° risultato utile consecutivo per il Napoli al «Maradona» tra campionato e Champions League. Gli azzurri non perdono a Fuorigrotta dall’8 dicembre dello scorso anno con il ko interno con la Lazio per 0-1, per la rete di Isaksen.
Per Scott McTominay è il quinto goal stagionale e il terzo in Champions League, dopo la doppietta al Psv. Mentre, è la quarta rete che segna in Champions in carriera.
Per Rasmus Hojlund, è il primo errore dal dischetto in carriera su tre rigori totali, finora, calciati. Il portiere azero Mateusz Kochalski, invece, del Qarabag ha parato il 7° rigore in carriera questa sera su un totale di 32 avuti contro.
Per gli azeri a Fuorigrotta è la sesta sconfitta in 7 gare contro le formazioni italiane. Il club dell’Azerbagian ha realizzato in totale 3 reti ed ha subito 14 goal.
fonte ilmattino