Napoli-Qarabag, con Gutierrez meno nove azzurri fra infortunati e fuori lista

Il Napoli ha battuto il Qarabag, ieri sera al Maradona per 2-0, ma la lista degli infortunati si incrementa con l’aggiunta di Miguel Gutierrez. Il Corriere dello Sport scrive: “Già: lunedì, sospirando, Conte aveva invocato la dea Fortuna, parecchio antipatica di questi tempi, ma la risposta è stata l’infortunio di Gutierrez (distorsione a una caviglia nella rifinitura). Meno nove, ieri, tra infortunati e i fuori lista Mazzocchi e Marianucci: la panchina, con sei giocatori di movimento e due portieri, sembra un retaggio del vecchio calcio. Anche Gurbanov perde Medina dopo una tremenda pallonata al volto su tiro di McT: era il migliore della difesa”.

