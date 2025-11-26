Napoli–Juventus, il club ricorda la scadenza per l’accesso alla Fase 3 di biglietteria

La SSC Napoli ha diffuso sui propri canali ufficiali un promemoria rivolto ai tifosi: c’è tempo fino alle 23:59 di oggi, 26 novembre, per sottoscrivere la Membership Premium e accedere così alla Fase 3 della vendita dei biglietti per il big match Napoli–Juventus.
Nel post il club invita i sostenitori ad utilizzare l’app ufficiale per restare aggiornati sulle procedure di acquisto e fornisce il link diretto per attivare la membership, necessaria per partecipare alla finestra di vendita riservata.
L’immagine allegata alla comunicazione ribadisce il messaggio: la Fase di biglietteria è esclusivamente dedicata agli abbonati Premium, in vista di una delle sfide più attese della stagione.
Fonte: X SSC Napoli