Napoli–Juventus, il club ricorda la scadenza per l’accesso alla Fase 3 di biglietteria

C'è tempo fino alle 23:59 di oggi per sottoscrivere la Membership Premium

La SSC Napoli ha diffuso sui propri canali ufficiali un promemoria rivolto ai tifosi: c’è tempo fino alle 23:59 di oggi, 26 novembre, per sottoscrivere la Membership Premium e accedere così alla Fase 3 della vendita dei biglietti per il big match Napoli–Juventus.

Nel post il club invita i sostenitori ad utilizzare l’app ufficiale per restare aggiornati sulle procedure di acquisto e fornisce il link diretto per attivare la membership, necessaria per partecipare alla finestra di vendita riservata.

L’immagine allegata alla comunicazione ribadisce il messaggio: la Fase di biglietteria è esclusivamente dedicata agli abbonati Premium, in vista di una delle sfide più attese della stagione.

Fonte: X SSC Napoli

