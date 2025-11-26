Marco Piccari: “Il peggio sembra passato”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto – in esclusiva radiofonica in Campania – Marco Piccari, giornalista direttore di TUTTOmercatoWEB Radio. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Possiamo dire che la crisi del Napoli sia passata o c’è ancora bisogno di attendere?

“I segnali di una situazione nettamente migliore ci sono, sono evidenti. Però bisogna aspettare la partita contro la Roma, perché è un test importantissimo, siamo solo alla tredicesima giornata ma è una gara che può dare indicazioni pesanti a entrambe le squadre.

Il peggio sembra passato ma per dire che ne siamo completamente fuori aspetterei.

Cosa dobbiamo aspettarci in vista di domenica contro la Roma?

Mi aspetto una gran prestazione, al di là del risultato, perché in queste partite può succedere di tutto. La Roma sta benissimo, quindi può creare difficoltà importanti. Il Napoli ha dato segnali di crescita e ieri ha fatto una partita di livello.

Se continua su questa linea, può proporre una gara forte dal punto di vista caratteriale e tecnico, poi il risultato è un’incognita, perché parliamo di squadre capaci di determinare la partita in qualsiasi momento. Però la prestazione, quella me l’aspetto.

Neres nel secondo tempo ha giocato da seconda punta, può essere la sua collocazione ideale?

Credo che giocando con più continuità, in quella posizione possa crescere ancora. È un giocatore che ha qualità, ha gamba, ha numeri importanti. Lo aveva fatto vedere già l’anno scorso in diversi momenti.

Con continuità può ritrovare prestazioni ancora maggiori”.