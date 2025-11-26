Adnkronos News

Lippi torna (per poco) in panchina: il discorso da brividi al Viareggio

Marcello Lippi di nuovo in panchina? Sì. Almeno per poco. Il ct della Nazionale campione del mondo 2006, oggi 77enne, ha riassaporato le emozioni dello spogliatoio nella sua Viareggio. L’ex allenatore ha parlato ai ragazzi della squadra della sua città (che oggi milita nel campionato toscano di Eccellenza) per cercare di dare una scossa in un momento di crisi (solo un punto conquistato nelle ultime quattro giornate).  

Lippi, accompagnato nello spogliatoio dal presidente della squadra e al direttore generale, ha esordito così: “Ho vinto tanto, un Mondiale, Champions, scudetti. Ma anche io, nel corso della carriera, ho attraversato momenti difficili come quelli che state vivendo voi. Per venirne fuori dovete essere uniti, aiutarvi, in campo dovete essere compatti e determinati”. L’ex tecnico, accompagnato dagli sguardi attenti dei giocatori, ha poi aggiunto: “Spero che le mie parole arrivino al punto giusto. Sì, proprio lì. Dal cuore il messaggio deve arrivare alla testa, che ha il compito di mettere in moto le gambe. Le vostre gambe. Ora tocca a voi”. 

