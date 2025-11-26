La moviola – Meglio rispetto alle ultime uscite ma non sufficiente la prova di Marciniak

Meglio rispetto alle ultime uscite, ma non pulitissima la partita per il polacco Marciniak (Il Cds vota 5,5)(ultimo domicilio conosciuto con gli azzurri: Napoli-Milan in Champions e non furono rose e fiori). Qualche dubbio sul rigore assegnato al Napoli. Gli azzurri restano imbattuti con l’arbitro della finale di Champions 2023 (2 vittorie e 3 pareggi).

RIGORE MA…

Mella ripresa, Marciniak fischia rigore per fallo di Jankovic su Di Lorenzo: il contatto, all’interno dell’area, è netto, il giocatore del Qarabag tocca con la gamba destra la sinistra del capitano azzurro. Il problema, però, è prima: Di Lorenzo, nel tentativo di tenere lontano Jankovic, sfiora la faccia dell’avversario, situazione che porta automaticamente al fallo. Il VAR conferma, resta il dilemma.

RISCHIO

Rischia molto Matheus Silva, che arriva per primo su McTominay in area del Qarabag: c’è un leggero contatto sul piede sinistro del giocatore azzurro che finisce a terra, per gli standard Uefa troppo poco per arrivare al calcio di rigore.

NO PENALTY

Prima c’era stata invece un’altra situazione sempre in area della formazione dell’Azerbaigian, protagonista questa volta Buongiorno: ma il contatto con Bicalho -se c’è stato – è stato minimo, giusto far proseguire.

VAR: Van Boekel (Ola) 5,5

Quei dubbi restano.