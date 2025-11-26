NewsCalcioIn Evidenza

“Il suo problema è arrivato nel momento peggiore”

By Simona Marra
0
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “Il Mattino” Gennaro Arpaia. Di seguito le sue dichirazioni:

Neres è uno che dà garanzie, anche se non ha trovato la continuità giusta. In Serie A può fare la differenza, ma anche in Champions contro gli avversari giusti.
Credo che Olivera avrebbe comunque giocato in Champions al posto di Gutierrez, così come Politano domenica giocherà a Roma. Dispiace per il problema di Gutierrez, è arrivato nel momento peggiore. Temo un problema che potrebbe richiedere circa un mese, forse un po’ meno. La speranza è di ritrovarlo per la Supercoppa.
Spinazzola e Olivera non sono da meno, ma è chiaro che avere tutti a disposizione darebbe una bella mano. Conte sta ancora cercando gli equilibri giusti, ma il racconto è di un ambiente che sta ritrovando la serenità nel momento in cui il vaso di Pandora si era scoperchiato”.
