Il Sogno di una cosa: un seminario per riscoprire e valorizzare il pensiero di Pasolini per la formazione e l’educazione dei giovani a cinquant’anni dalla sua scomparsa.

Factory della Comunicazione

Ostia, Idroscalo, 2 novembre 1975. Con il brutale assassinio di Pier Paolo Pasolini viene interrotto anche il flusso rivoluzionario e profetico del suo pensiero. Ma i suoi romanzi, le sue poesie, le sue opere cinematografiche, i suoi articoli e trattati su un Novecento italiano sempre più complesso e spinoso sono eterni.

A cinquant’anni dalla scomparsa del poeta di Casarsa, Nèfesh – Psicologi e Psicoterapeuti Associati per la Persona e le Famiglie ETS, associazione impegnata in progetti di psicoterapia sostenibile e promozione del benessere psicologico per persone con disagio economico e sociale, vuole recuperarne l’attualità con un seminario che, partendo dai bisogni emotivi dei giovani dei nostri giorni, illustri l’importanza del suo pensiero come guida per la loro formazione ed educazione emotiva.

“Da oltre dieci anni” racconta Alessia Giacomardo, Psicologa-Psicoterapeuta e presidente dell’Associazione “ci impegniamo perché il benessere e la cura psicologica siano davvero alla portata di tutti: abbiamo in campo un progetto di psicoterapia sostenibile che eroga ogni anno oltre 500 colloqui, realizziamo sportelli di ascolto e progetti dedicati a studenti e famiglie di ogni ordine e grado, siamo partner della Casa delle Culture e dell’Accoglienza LGBTQI di Napoli, che ospita persone della comunità che vivono forme di disagio socioeconomico e psicologico a causa di discriminazione e violenza, e del Centro Antidiscriminazione. Abbiamo portato i nostri laboratori anche tra i detenuti della Casa Circondariale di Poggioreale. Questo seminario, dal titolo molto evocativo, nasce dalla nostra convinzione che la cultura, specialmente quando incarnata in un pensiero divergente come quello di Pasolini, abbia un enorme potenziale di stimolazione del pensiero critico per i giovani, fondamentale per la loro crescita umana, civica, affettiva e per il loro benessere psicologico”.

Il seminario gratuito, realizzato con il supporto logistico di Idea Cooperativa Sociale e con il sostegno del Comune di Napoli, si terrà sabato 29 novembre 2025 alle 10.30 presso il Centro Giovanile Polifunzionale “Casa della Socialità”, in via Verrotti 5 a Napoli, zona Vomero.

Interverranno Claudio Finelli, scrittore, autore teatrale e Delegato alla Cultura del Direttivo di Antinoo Arcigay Napoli, Alessia Spinella, psicologa clinica e scolastica, membro dell’équipe di Nèfesh ETS, Annamaria Muzio e Francesca Palumbo, docenti di Lettere del Liceo Statale “P. Villari” di Napoli. Modererà Alessia Giacomardo, psicologa-psicoterapeuta e presidente di Nèfesh ETS. Letture a cura di Vincenzo Capuano.

Per informazioni: [email protected]