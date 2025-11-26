NewsCalcioNapoli

Gli azzurri al microscopio della Gazzetta: McT la apre e la chiude, Politano la cambia

By Gabriella Calabrese
0
Il Napoli ritrova la vittoria anche in Europa. I “cambi” modulo, in partenza ed in corsa, regalano 3 punti ed una prestazione solida e di spessore. Bene (ancora) la strana coppia Neres-Lang, incide McTominay, la cambia Politano. I voti della Gazzetta:
team image

7

Napoli

Factory della Comunicazione

team image
6
Milinkovic-Savic
Un paio di parate a terra, ma nulla di trascendentale. Ci mette la solita partecipazione all’avvio dell’azione come play aggiunto.
team image
6
Beukema
Una sola sbavatura, quando Addai gli scappa via e la difesa azzurra sbanda. Esce per il cambio di sistema, ma non per demeriti.
team image
6,5
Rrahmani
Un giallo di mestiere a frenare una ripartenza azera, nell’unico momento di affanno. Solido e attento, solita certezza per Conte.
team image
7
Buongiorno
Generoso anche in spinta, ma soprattutto coraggioso nel palleggio. Sua l’imbucata che porta al rigore su Di Lorenzo.
team image
7
Di Lorenzo
Super occasione in coda al primo tempo, ma perde il passo e viene murato. Non si scompone, si procura il rigore e spinge con precisione.
team image
6,5
Lobotka
Sta prendendo le misure anche nella mediana a due. Più nel vivo del gioco rispetto all’Atalanta, più aggressivo nella riconquista.
team image
Il migliore
7,5
McTominay
Al posto giusto al momento giusto. La apre di testa, la chiude in acrobazia, anche se con l’aiuto di Jankovic. È anima e motore azzurro.
team image
6,5
Olivera
Avrebbe giocato anche senza il ko di Gutierrez. Sta bene e si vede. Segue l’azione e innesca il raddoppio con un cross morbido.
team image
7,5
Neres
Altra serata top. Non segna, ma per sfortuna: sforbiciata meravigliosa neutralizzata da Kochalski, più una traversa.
team image
7
Lang
Con personalità, si vede che ora ha preso confidenza con Napoli. Cerca lo spunto, senza paura. Suo l’assist per il Neres acrobatico.
team image
Il peggiore
5
Højlund
Si prende la responsabilità del rigore ma lo calcia male e a mezza altezza. Poi si divora di testa una grande opportunità. Serata no.
team image
6,5
Politano
L’uomo che cambia il Napoli. E forse anche questo giustifica la seconda panchina di fila. Entra bene e squarcia il Qarabag.
team image
6
Lucca
Ultimo cambio, una ventina di minuti – recupero compreso – per provare a mettersi in mostra. La sua fisicità tornerà utile.
team image
6
Elmas
Concede un po’ di riposo a Neres, si piazza davanti sul centrosinistra ma la sua è più un’azione di controllo che di spinta.
s.v.
Vergara
team image
s.v.
Juan Jesus
team image
7,5
Conte
La vince lui, rinunciando a un difensore per passare al 4-2-3-1. Coraggioso e offensivo, anche in una serata che sembrava stregata.

 

 

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Conte, il trasformista, la raddrizza con un promettente 4-4-2

Calcio

Nella memoria di un 10 che vive ancora!

X

Il voto azzurro del CdS: ruggisce McT, bene Neres e Lang

Calcio

UFFICIALE, Serie A – Tutti gli arbitri della 13^ giornata

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.