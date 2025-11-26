GAZZETTA- McTominay cuore d’oro: “È lui l’MVP del Napoli!”

Scott McTominay non è solo un campione in campo, ma lo è anche e, soprattutto. Come riferito da “La Gazzetta dello Sport”, il centrocampista azzurro ha avuto parole dolci per Tommaso Starace nell’immediato post partita di Napoli-Qarabag.

Factory della Comunicazione

“McTominay trascina, sblocca e vince. Lo ha fatto anche contro il Qarabag, in una serata speciale dedicata al quinto anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona, proprio nello stadio che porta il suo nome. In una partita, dal primo tempo stregato, ha regalato tre punti vitali per la corsa Champions e un diciottesimo posto in classifica nel girone unico del torneo importante in chiave playoff. Lo scozzese realizza un gol e mezzo: uno di testa e mette lo zampino anche sull’autogol di Jankovic. Mvp della gara, meritato e scontato. Ma, anziché autocelebrarsi in un post social con immagini di campo, nel post gara fa una dedica speciale su Instagram. McTominay posta un’immagine nello spogliatoio in compagnia dei magazzinieri del Napoli:

“Notti di Champions. I veri mvp sempre”. Campione in campo, ma anche fuori, di umiltà e altruismo. Scott dedica la serata di Champions vissuta da protagonista a chi, silenziosamente, ogni giorno svolge un lavoro fondamentale dietro le quinte. L’abbraccio con i magazzinieri dallo spogliatoio del Maradona rivela anche la compattezza di gruppo ritrovata a tutti i livelli. Il post Instagram attira i commenti dei compagni di squadra, primo tra tutti l’infortunato Billy Gilmour (anche compagno di nazionale) che allega un cuore azzurro, quelli dei tifosi “Grazie sempre per aver scelto Napoli”, “Come si fa a non amarti?”, “Il principe Scott”. Il post non passa inosservato a un napoletano d’adozione: Scott si becca l’appaluso social di Dries Mertens. L’attaccante più prolifico della storia del Napoli non ha mai nascosto, negli anni in azzurro, il rapporto viscerale con i magazzinieri (memorabili i video postati sui social in compagnia di Tommaso Starace). Il processo di napoletanizzazione di Scott procede spedito e, con la benedizione di Ciro Mertens, il livello prime è assicurato”.