GAZZETTA- McTominay accende Napoli-Qarabag

È sempre lui. L’uomo dei gol pesanti nei momenti decisivi. Scott McTominay detto anche il “Match Winner”. Lo scozzese illumina la notte burrascosa di Fuorigrotta, regalando al Napoli, con un gol e mezzo, 3 punti fondamentali per il percorso in Champions League. L’ex United ha letteralmente trascinato gli azzurri. Di seguito il focus realizzato da “La Gazzetta dello Sport”.

“Metti una serata burrascosa al Maradona, metti una gara di Champions e l’assenza di De Bruyne, Anguissa e Lukaku: ci pensa Scott McTominay a risolvere la partita. Lo scozzese, migliore in campo contro il Qarabag, torna a casa con il premio di Mvp della serata. Non è una novità per la mezzala del Napoli, l’ha ottenuto talmente tante volte nella scorsa stagione da ricevere anche il voto più alto del pagellone post scudetto. Scott, infatti, è stato premiato mvp dell’intera serie A 2024-25. Se nelle prime giornate di questo campionato è apparso un po’ ingabbiato dalla presenza di De Bruyne in una linea di centrocampo a 4, con l’infortunio del belga ha ritrovato il suo solito spazio vitale da mezzala di inserimento nel centrocampo a 3, salvo interpretare (da due partite a questa parte) anche il ruolo del più classico mediano, nel 3-4-3 accanto a Lobotka, davanti alla difesa.

Insomma, per Scott vale il celebre proverbio, dove lo metti metti suona. Ed è proprio così. Mentre nella scorsa stagione ci ha impiegato qualche mese, prima di prendere le misure giuste per risultare determinante: l’anno scorso si è reso protagonista tra campionato e coppa Italia di 13 gol e 3 assist. Quest’anno, a dispetto di alcune gare (solo visibilmente) più opache, ha iniziato a firmare gol e assist con una certa nonchalance. È già arrivato a quota 5 gol e 2 assist, che diventano rispettivamente 7 e 3, se si considerano anche le magie in maglia scozzese (come la rovesciata da 2,51 metri di altezza, che ha fatto il giro del mondo).”