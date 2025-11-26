NewsCalcioIn Evidenza

Galdi: “Roma-Napoli? Gara importane. A Roma entusiasmo palpabile”

By Giovanni Esposito
Nel corso di “Un calcio alla radio”, programma in onda su Radio Napoli Centrale, è intervenuta Guendalina Galdi, firma de “La Gazzetta dello Sport”. Di seguito le sue parole.

“Il Napoli deve archiviare rapidamente la vittoria col Qarabag e pensare alla Roma, una partita molto importante. Hojlund? Non penso che l’errore dal dischetto gli pesi, ha giocato una buona gara ed è rimasto in sintonia con i tifosi con il gesto delle scuse quando è uscito. Avrà sicuramente la possibilità di rifarsi subito. A Roma c’è voglia di sognare, ma soprattutto di vedere la squadra di Gasperini alla prova contro una grande. In questo momento Svilar sta facendo sicuramente la differenza e ha risolto vari problemi. L’entusiasmo è palpabile in città ed effettivamente c’è una grande voglia di tornare. Non penso, però, che una mancata vittoria contro il Napoli possa rompere l’entusiasmo dei tifosi. Tra Neres e McTominay scelgo il brasiliano come migliore in campo, ha fatto qualcosa di straordinario. Con i suoi numeri ha tenuto lo stadio col fiato sospeso: quella rovesciata meritava il gol”.
