Adnkronos News

Elodie, fan ‘invadente’ la riprende da vicino: lei si infuria e lo allontana

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Momenti di tensione al concerto di Elodie. La cantante, durante la tappa messinesse del tour che sta portando in giro per l’Italia nei palazzetti, si è trovata a gestire una situazione spiacevole.  

Factory della Comunicazione

In un video condiviso su X, mentre l’artista interpretava il brano ‘Black Nirvana’, mostra due uomini intenti a filmare da distanza ravvicinata per riprendere da molto vicino la performance con il loro telefono. Un comportamento che molti utenti sui social hanno definito “poco professionale” e contrario alle regole di sicurezza che garantiscono la sicurezza dell’artista. 

 

Pur senza interrompere la performance, Elodie ha reagito con decisione. Si è avvicinata al telefono e, con un gesto secco, lo ha allontanato, lasciando intendere chiaramente il proprio disappunto considerando quel gesto come un invasione del palco.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Esplosione della palazzina a Monteverde, 4 persone a rischio processo per la morte…

Adnkronos News

Famiglia reale preoccupata: Andrea e Sarah su orlo crisi di nervi

Adnkronos News

Cecere (Plus Aps): “Campagna ‘La scelta sei tu’ dà voce a persone…

Adnkronos News

Hiv, campagna ‘La scelta sei tu’, l’infettivologo: “Persone…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.