Adnkronos News

Eintracht Francoforte-Atalanta oggi in Champions League: orario, precedenti e dove vederla

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – L’Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 25 novembre, i nerazzurri affrontano l’Eintracht Francoforte nella quinta giornata della fase campionato. Trasferta tedesca per la squadra di Raffaele Palladino, a caccia della prima vittoria sulla panchina della Dea dopo il ko contro il Napoli in campionato. Atalanta fin qui a 7 punti, Eintracht Francoforte a quota 4. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Factory della Comunicazione

Ecco le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Atalanta, in campo stasera alle 21:  

Eintracht Francoforte (3-4-2-1) Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Götze, Bahoya; Burkardt. All. Toppmöller 

Atalanta (3-4-3) Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Krstovic, Lookman. All. Palladino 

Eintracht Francoforte-Atalanta è visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport, canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252). Partita disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Bolsonaro ha esaurito i ricorsi, definitiva condanna a 27 anni per tentato golpe

Adnkronos News

Atletico Madrid-Inter oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove…

Adnkronos News

Famosi da morire, diventare star accorcia di 4 anni la vita dei cantanti

Adnkronos News

Magnini a Belve e il caso doping: “Per Sinner trattamento di favore. Io…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.