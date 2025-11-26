NewsCalcioNapoli

Dubbio Gilmour: Si trova in Inghilterra per un consulto medico

By Sara Di Fenza
Billy Gilmour è volato in Inghilterra per sottoporsi a un nuovo consulto specialistico, dopo i persistenti problemi di pubalgia che lo stanno frenando nelle ultime settimane. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista ha deciso di approfondire la situazione per definire con maggiore precisione sia i tempi di recupero sia il percorso terapeutico più adatto.

La valutazione medica servirà a stabilire se proseguire con una terapia conservativa o se saranno necessari ulteriori interventi per accelerare il rientro in campo. Il club resta in attesa degli esiti del consulto per programmare la gestione del giocatore nelle prossime settimane.

