Del Genio: “Con Neres e Lang il Napoli torna pericoloso: avversari nel panico”

Queste le parole del giornalista Paolo Del Genio

By Sara Di Fenza
Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a ‘Canale 8’ per parlare della partita vinta dal Napoli ieri sera contro il Qarabag.

Ecco le sue parole:

“Il Napoli è una squadra che aveva vinto uno scudetto con la solidità, con gli inserimenti di McTominay e Anguissa, con la forza di Lukaku e le sue qualità tecniche. Queste giocate vivaci che infiammano la partita non erano state il nostro punto di forza e quest’anno proprio questa mancanza, sommata alla mancanza di Lukaku, De Bruyne e ora Anguissa, aveva portato a giocare quattro partite senza tirare in porta perché eravamo stati pericolosi, fino a quel momento, con giocatori che però non c’erano più.

Serviva un altro modo per essere pericolosi con l’inserimento di giocatori diversi come Neres e Lang che ora sono brillanti, puntano l’uomo, si scambiano la posizione. Così stava per venire fuori il gol più bello di tutta la Champions. Giocate fatte a grande velocità in pochissimo tempo che mandano nel panico le difese. Prima facevamo tutto benino ma a un ritmo più lento ma per caratteristiche”.

