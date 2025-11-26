napoli
NewsCalcioNapoli

De Giovanni: “Conte fa miracoli, il Napoli va sostenuto. Difesa a tre obbligata finché non torna Anguissa”

Queste le parole dello scrittore Maurizio De Giovanni

By Sara Di Fenza
0

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto lo scrittore Maurizio De Giovanni.

Factory della Comunicazione

Queste le sue parole:

“Si parla troppo del Napoli, nonostante i numeri siano tutto sommato giusti. Conte ha detto che non vuole accompagnare un morto, non che il Napoli fosse morto. Ha dato un grande segnale dopo la partita di Bologna che è stata terribile, con un encefalogramma piatto. Mancano ormai 6-7 titolari e questo non è un problema da poco. Conte non è un politico, non deve essere diplomatico. L’ambiente dovrebbe supportare un allenatore che sta facendo miracoli. Non era semplice vincere contro l’Atalanta, non è certo una squadra giusta. Così come lo era il Qarabag. Mazzocchi? È indietro nelle gerarchie, Conte lo ha utilizzato quando era necessario. E lo stesso valer per Lang e Neres. Tanti calciatori sono stanchi, e non solo Politano. Il Napoli oggi si trova senza centrocampisti ed è evidente il motivo per cui Conte ha scelto e sceglierà ancora la difesa a tre, almeno fin quando tornerà Anguissa”.

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Napoli: terzo successo di Conte contro Qurbanov, il dato

News

Napoli-Qarabag, i dati: primo rigore sbagliato in carriera da Hojlund

News

Boniek: “Una squadra con tanti infortuni può accusare qualche problema”

News

“Ho saputo di un chiarimento profondo all’interno dello spogliatoio dopo…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.