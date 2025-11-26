Conte in conferenza: ” “Abbiamo tanti giocatori fuori, devo essere bravo io a trasmettere energia”

Vincere anche in Champions League, per dissipare quelle nubi che si erano formate dopo la sconfitta di Bologna. Antonio Conte è più sereno, ma non vuole concedersi rilassamenti. “Domani ce la godiamo, poi rimettiamo l’elmetto che domenica abbiamo la Roma”.

Il messaggio è chiaro, al termine di una serata speciale, come l’ha definita il tecnico dopo il successo sul Qarabag, per la ricorrenza dell’anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona. “Ha rappresentato e rappresenta qualcosa che è difficile spiegare se non sei napoletano. Ci tenevamo a onorare questo giorno, che comunque è un giorno triste perché è il quinto anniversario della sua morte. C’era una buona energia, che abbiamo assorbito e poi proposto”.

Le prove con gli azeri e prima ancora con l’Atalanta sono state convincenti. Quindi è lecito chiedersi cosa fosse successo nello spogliatoio. Conte ha chiarito alcuni aspetti. “Il Napoli non era morto, non è questione di essere vivi o non vivi, ma di continuare a lavorare dando sempre tutto ciò che abbiamo. Poi le partite si possono vincere o meno, però sappiamo che dobbiamo dare sempre tutto. È un momento di grande difficoltà per la disponibilità dei giocatori, avevamo sette giocatori in panchina di cui due portieri e due giovani come Ambrosino e Vergara. Stiamo affrontando un periodo molto difficile dall’inizio dell’anno, dobbiamo partire dal presupposto che i calciatori vanno in campo. Se non se ne hanno, bisogna trovare soluzioni diverse, cercando di sfruttare quasi sempre gli stessi perché poi i rischi aumentano. Stiamo andando avanti, abbiamo fatto due ottime partite. Non dimentichiamo i risultati del Qarabag, in Champions non ci sono avversari facili, ero convinto che portando questi ritmi avremmo indirizzato la sfida”.