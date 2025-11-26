CalcioNapoliNews

Conte, il trasformista, la raddrizza con un promettente 4-4-2

By Gabriella Calabrese
0

Spesso veniva accusato di essere intransigente, Antonio Conte. Di avere, cioè, un modulo preferito e non cambiare mai. Al momento, invece, le variazioni si vedono, anche a partita in corso. Ieri per esempio, come scrive su Repubblica, Antonio Corbo, un promettente 4-4-2. “Il rigore sbagliato da Hojlund, è la scintilla che brucia sulla pelle di Antonio Conte, qui ci voglio io, sembra dirsi. Basta con i cambi ruolo su ruolo, come fan quasi tutti. Ecco una variante tattica. Politano subentra a Beukema, la difesa torna da 3 a 4, Di Lorenzo al posto di sempre. Altro ritocco, altra variante. L’esterno sinistro Lang lascia per il jolly di centrocampo Elmas, è il perfetto riequilibrio nella zona dell’iniziale disagio. Con Neres seconda punta accanto a Lucca che sostituisce un gelido Hojlund: ecco il 4-4-2 che si ricorderà di questa serata raddrizzata dal trasformista Conte. Facile cambiare se la squadra fisicamente sta meglio, certo. Ma da Bologna a ieri è cambiato tanto. Perché il 4-4-2 può essere il modulo della cavalcata. Dà una soluzione due volte importante. Ripristina la catena di destra con Di Lorenzo e il riposato Politano. E lancia in avanti Neres, il più bizzarro dei puledri a scavallare verso scudetto ed Europa.”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Nella memoria di un 10 che vive ancora!

X

Il voto azzurro del CdS: ruggisce McT, bene Neres e Lang

Calcio

UFFICIALE, Serie A – Tutti gli arbitri della 13^ giornata

Calcio

UFFICIALE – L’arbitro di Roma/Napoli sarà il signor Massa

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.