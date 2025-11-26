“Ci tenevamo a onorare questo giorno triste”, le parole di Conte dal ricordo di Maradona alla vittoria col Qarabag

La vittoria del Napoli contro il Qarabag in Champions League è arrivata nel giorno del ricordo di Maradona a cinque anni dalla sua scomparsa. Antonio Conte ha voluto ricordarlo nella conferenza post gara, come sottolinea il Corriere dello Sport: “Ancora De Laurentiis. Ancora saluti e baci alla squadra: «Vittoria di tutti. Avanti così!», il messaggio su X. Avanti in Champions, in classifica, nonostante l’emergenza, nonostante tutto. Con inchino a Maradona, nel giorno del quinto anniversario della sua scomparsa. «Serata speciale per Napoli e per il Napoli, Maradona ha rappresentato e rappresenta qualcosa che è difficile spiegare se non stai a Napoli. Ci tenevamo a onorare questo giorno triste, ma c’era una buona energia. L’abbiamo presa e l’abbiamo anche data». Antonio Conte comincia così la sua analisi, in coda alla seconda vittoria in Champions”.

Factory della Comunicazione