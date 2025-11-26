Chi l’ha visto, stasera 26 novembre: il caso di Claudio Mandia

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 26 novembre, alle 21.20 su Rai 3, ‘Chi l’ha visto?’, torna sul caso di Claudio Mandia, il ragazzo che stava per compiere 18 anni si è tolto la vita dopo essere stato messo in punizione ed espulso dalla scuola che frequentava. I genitori, che erano partiti per andarlo a riprendere a New York, scesi dall’aereo scoprono che si è ucciso.

Factory della Comunicazione

Da quel giorno, non hanno mai smesso di lottare per avere giustizia e chiedono: “Come mai non siamo stati avvertiti che aveva minacciato il suicidio in caso di espulsione?” Documenti e testimonianze inedite a ‘Chi l’ha visto?’. In studio con Federica Sciarelli, il papà del ragazzo.

E poi il caso di Marzia Capezzuti, la giovane donna sequestrata e torturata da una famiglia a Pontecagnano: parla in tribunale la figlia di Barbara Vacchiano. Attimi di estrema tensione quando urla diretta alla madre: “Assassina”. La figlia dell’imputata – sentita come testimone durante il processo – ripresa dall’avvocato risponde: “Io sono sua figlia, ho il diritto di chiamarla assassina”.

Infine, il caso di Liliana Resinovich: quattro anni dopo la sua morte, il marito Sebastiano Visintin afferma che un uomo è andato da lui per raccontargli di aver dato dei sacchi neri alla moglie, simili a quelli che coprivano il suo corpo. In diretta il fratello della donna, Sergio, che si è da sempre battuto per la verità.

—

spettacoli

[email protected] (Web Info)