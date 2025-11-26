NewsCalcioIn Evidenza

Champions League Live| Inter: ko in Spagna, Atalanta ok con Palladino

By Giovanni Esposito
0

Termina la quinta giornata di Champions League. Risultati opposti per le due italiane scese in campo in questo mercoledì. L’Inter esce sconfitta dal Wada Metropolitano contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Bene, invece, l’esordio da allenatore in Champions League per Raffaele Palladino: la sua Atalanta, infatti, ha battuto in maniera decisa l’Eintracht Francoforte.

Atletico Madrid-Inter 2-1: 12′ Alvarez (A), 54′ Zielinski (I), 93′ Gimenez (A)

Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3: 60′ Lookman (A), 62′ Ederson (A), 65′ De Keteleare (A)

