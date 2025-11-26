Champions League Live| Inter: ko in Spagna, Atalanta ok con Palladino
Termina la quinta giornata di Champions League. Risultati opposti per le due italiane scese in campo in questo mercoledì. L’Inter esce sconfitta dal Wada Metropolitano contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Bene, invece, l’esordio da allenatore in Champions League per Raffaele Palladino: la sua Atalanta, infatti, ha battuto in maniera decisa l’Eintracht Francoforte.
Atletico Madrid-Inter 2-1: 12′ Alvarez (A), 54′ Zielinski (I), 93′ Gimenez (A)
Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3: 60′ Lookman (A), 62′ Ederson (A), 65′ De Keteleare (A)