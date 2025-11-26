Adnkronos News

Champions League, Atletico Madrid-Inter – La partita in diretta

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 26 novembre, i nerazzurri affrontano l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano nella quinta giornata della fase campionato. I nerazzurri, tra le prime della classe con 12 punti dopo quattro gare, vanno a caccia di un successo importante anche in termini di morale dopo il ko nel derby contro il Milan. Dall’altra parte, gli spagnoli hanno conquistato fin qui 6 punti. Calcio d’inizio alle 21. 

Dove vedere Atletico-Inter? La partita è visibile in diretta su Amazon Prime Video. Partita disponibile anche in streaming sull’app di Amazon Prime. 

Nella sesta giornata della fase campionato, l’Inter ospiterà il Liverpool a San Siro il 9 dicembre. 

