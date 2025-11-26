NewsCalcioRassegna Stampa

CdS – Anche contro il Qarabag, Neres e Lang ancora protagonisti

By Emilia Verde
Ieri sera contro il Qarabag il Napoli ha vinto per 2-0, e protagonisti ancora una volta, dopo l’Atalanta, sono stati Neres e Lang. Il Corriere dello Sport scrive: “Napoli avanti con il 3-4-2-1, insomma, Neres e Lang ancora protagonisti: David gioca molto dentro il campo più vicino a Hojlund, mentre Noa va in ampiezza a sinistra sfidando Silva e cercando il cross. Ed è proprio da un’azione dei due amici per la pelle che nasce la prima delle due occasioni del primo tempo: dribbling secco più arcobaleno di Lang, acrobazia di Neres da centravanti e bella risposta di Kochalski. È il 35′: la prima vera coltellata all’organizzazione del Qarabag, difesa alta, linee strette e pressing intenso. I movimenti di Jankovic, un passato con Spal e Crotone, trasformano la linea a cinque, e gli altri vanno in pressione sull’uomo sporcando o rompendo la manovra. La seconda al 41′, infilando la linea sbilanciata: lancio di Buongiorno per Di Lorenzo che elude il fuorigioco e poi inciampa al momento del tiro. Lo stadio impreca. E replica dopo il rigore guadagnato ancora dal capitano per fallo di Jankovic e poi sbagliato da Hojlund. Ma non demorde. Trascinato dal Napoli”.

