Caserta, inaugurata alla Vanvitelli una panchina rossa contro la violenza sulle donne: presente anche Mazzocchi

Una nuova panchina rossa alla Vanvitelli per ribadire l’impegno contro la violenza di genere

All’Università della Campania Luigi Vanvitelli è stata inaugurata una nuova panchina rossa, simbolo dell’impegno contro la violenza sulle donne. La cerimonia, ospitata nella sede del Rettorato a Caserta, si è svolta alla presenza del rettore Gianfranco Nicoletti, della prefetta Lucia Volpe, del questore Andrea Grassi e del calciatore del Napoli Pasquale Mazzocchi, che per l’occasione ha donato al­l’Ateneo una maglia ufficiale del club con il messaggio “Stop alla violenza contro le donne”.

L’evento si è inserito nel convegno “La forza delle alleanze: Istituzioni, Comunità e Servizi contro la violenza di genere”, promosso in occasione della Giornata internazionale dedicata al contrasto degli abusi sulle donne. L’iniziativa, accompagnata dall’hashtag #AmaConLAnimaNonConIlPugno, punta a rafforzare la collaborazione tra istituzioni, società civile e servizi territoriali, costruendo una rete sempre più solida nella prevenzione e nella tutela.

«È nostro compito – ha sottolineato il rettore Nicolettinon solo sensibilizzare, ma mettere in campo strategie condivise affinché la forza delle alleanze diventi un vero presidio di protezione e speranza».

La panchina rossa, installata con una targa commemorativa, entra così a far parte del progetto nazionale e internazionale #panchinerosse, che prevede la geolocalizzazione delle installazioni per renderle simboli visibili e diffusi della lotta contro la violenza di genere.

