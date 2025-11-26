Adnkronos News

Bimba partorita in casa e trovata nel water nel Torinese, fermata la mamma

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – E’ stata fermata con l’accusa di tentato omicidio la donna che lunedì ha partorito in casa a Ciriè (Torino) una bimba che i soccorritori del 118, allertati da un familiare, all’arrivo nell’abitazione hanno trovato con la testa nel water.  

Factory della Comunicazione

Il provvedimento, emesso dalla procura di Ivrea che indaga sull’accaduto, le è stato notificato ieri martedì 25 novembre in serata dai carabinieri.  

La donna ai soccorritori avrebbe detto di non essersi mai accorta di essere incinta. La bimba, che dopo essere stata rianimata in casa, èstata trasportata in ospedale a Torino, è tuttora ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Editoria, dal 1° dicembre Cerno direttore del ‘Giornale’ e Capezzone…

Adnkronos News

Influenza 2025, stagione “iniziata alla grande”: c’è ancora tempo…

Adnkronos News

Milano Cortina 2026, accesa la fiamma olimpica con i primi tedofori Belmondo e…

Adnkronos News

All’asta bottiglia Dom Pérignon del matrimonio di Carlo e Diana

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.