Adnkronos News

Atletico Madrid-Inter oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 26 novembre, i nerazzurri affrontano l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano nella quinta giornata della fase campionato. I nerazzurri, tra le prime della classe con 12 punti dopo quattro gare, vanno a caccia di un successo importante anche in termini di morale dopo il ko rimediato nel derby contro il Milan. Dall’altra parte, gli spagnoli hanno conquistato fin qui 6 punti nel torneo. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Factory della Comunicazione

Ecco le probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter, in campo stasera alle 21:  

Atletico Madrid (4-4-2) Musso; Molina, Gimenez, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Barrios, Koke, Baena; Griezmann, Alvarez. All. Simeone. 

Inter (3-5-2) Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu. 

Atletico-Madrid-Inter è visibile in diretta su Amazon Prime Video. Partita visibile anche in streaming sull’app di Amazon Prime.  

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Famosi da morire, diventare star accorcia di 4 anni la vita dei cantanti

Adnkronos News

Magnini a Belve e il caso doping: “Per Sinner trattamento di favore. Io…

Adnkronos News

Ucraina, forze Russia avanzano su tre direttrici: Pokrovsk, Huliaipole e Siversk

Adnkronos News

M5S, Conte lancia ‘cantiere’ 5 Stelle per programma politiche 2027

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.