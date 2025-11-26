Adnkronos News

Ascolti tv, 25 novembre: C’è ancora domani su Rai 1 vince con 21,6%

‘C’è ancora domani’ ha vinto la prima serata di ieri, 25 novembre, con il 21,6% di share. Il film rivelazione di Paola Cortellesi, andato in onda su Rai1 nella Giornata contro la violenza sulle donne, ha tenuto incollato allo schermo 3.869.000 telespettatori. Segue Canale 5 con ‘La Notte nel Cuore’, che ha raccolto 2.276.000 telespettatori raggiungendo il 15% di share, mentre Italia1 si posiziona sul terzo gradino del podio con ‘Le Iene’, che ha totalizzato 1.092.000 telespettatori e l’8,8%. Su Rai2, ‘Belve’ ha interessato 1.176.000 telespettatori, pari al 7,4%, mentre La7 con ‘DiMartedì’ ha raggiunto 1.240.000 telespettatori e il 7,1% e 435.000 telespettatori e il 6,9% nella parte finale ‘DiMartedì Più’. 

Su Rete 4 ‘È Sempre Cartabianca’ ha ottenuto 434.000 telespettatori, pari al 3,2%. Stesso share ottenuto da Tv8 con ‘X Factor’, che però si è portato a casa 456.000 telespettatori. Su Rai 3, ‘Amore Criminale’ ha totalizzato 569.000 telespettatori e il 3%. Infine, sul Nove ‘Only Fun – Comico Show’ ha radunato 329.000 telespettatori, pari all’1,9%, mentre le ‘Battute Finali’ sono salite al 2,5% con 250.000 telespettatori. 

Nella fascia access prime time, su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 5.489.000 telespettatori, pari al 24,8%. Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ ha interessato 4.407.000 telespettatori (pari 21.1%), mentre ‘Affari Tuoi’ 4.710.000 telespettatori (pari al 21,2%). In seconda serata, è andata in onda su Rai 2 la terza puntata di ‘Sanremo Giovani’, che ha intrattenuto 282.000 telespettatori, pari al 5,4%. 

