Antonio Vergara, parole d’ordine: perseveranza e costanza
Perseveranza. Costanza di atteggiamento o di comportamento, motivata da propositi virtuosi o sostenuta da convinzione personale. Questa è la definizione di perseveranza se si digita la parola su Google. A volte capita di conoscere delle parole, ma di non riuscire a spiegarne il significato in termini semplici. E quindi, per avere un’idea precisa nella testa, la si cerca in rete, visto che i dizionari cartacei, per certi versi, hanno fatto il loro tempo. Oppure c’è un’altra grande soluzione, che non invecchierà mai, e che permette a tutti di percepire al volo: fare degli esempi.