Andrea e Sarah “non sono più i benvenuti” da Annabel’s, la decisione del club più elegante di Londra

(Adnkronos) – È da tempo il club più esclusivo di Londra, frequentato da personaggi del calibro della principessa Diana, Mick Jagger, Leonardo Di Caprio, John Wayne e Frank Sinatra nel corso della sua leggendaria storia. Ma ora due persone non sono più benvenute nel leggendario locale Annabel’s: Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson. Una fonte ha dichiarato al Daily Mail che, se l’ex duca di York e l’ex moglie si presentassero alla porta, “a questo punto verrebbero respinti, la loro notorietà non è ciò di cui il club ha bisogno”.

Il fratello di re Carlo e l’ex moglie non sono mai stati membri del locale di Mayfair ma, pur non avendo mai pagato la quota associativa annuale di 4.250 euro, godevano di un trattamento di favore. “Lui e Sarah hanno sempre apprezzato un accordo in cui potevano andare e venire a loro piacimento”, ha raccontato la fonte al tabloid, aggiungendo che un elemento di imbarazzo potrebbe nascere qualora le figlie della coppia, Beatrice ed Eugenie, socie a tutti gli effetti e quindi autorizzate a invitare propri ospiti, dovessero presentarsi nel locale con i genitori.

Il divieto sarà un duro colpo per Andrea, visti i suoi lunghi legami con il locale. Aveva persino intenzione di organizzare lì il suo addio al celibato nel 1986, ma lo rinviò all’ultimo minuto dopo che la stampa ne venne a conoscenza. Sarah e Diana, ignare del cambiamento, arrivarono vestite da agenti di polizia, con l’intenzione di intrufolarsi alla festa. Andrea invece vi festeggiò il suo trentesimo compleanno, nel 1990, ma in passato fu anche mandato via, quando un buttafuori gli rifiutò l’ingresso perché si era presentato con una camicia aperta sul collo e jeans, in spregio al rigido dress code del club.

