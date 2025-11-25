VIVI IL LIVE – Napoli-Qarabag: ultima chiamata per restare aggrappati alla Champions!

Premere f5 per aggiornare la pagina

20.35 – Miguel Gutiérrez non farà parte del match per un trauma distorsivo alla caviglia riportato nel corso della rifinitura. Lo fa sapere la SSC Napoli tramite un comunicato.

DAL TERRENO DI GIOCO

LE FORMAZIONI UFFICIALI

DALLO SPOGLIATOIO AZZURRO

Il Napoli questa sera scenderà in campo con la maglia bianca

DAL MARADONA

PRECEDENTI CON IL QARABAG

Fra gli azzurri e gli azeri è la prima sfida in assoluto

MATCHDAY

METEO SU NAPOLI

I PRECEDENTI ARBITRALI

L’arbitro polacco ha già incrociato l’undici partenopeo, infatti registriamo tre precedenti: quello che è rimasto più impresso nella mente dei tifosi napoletani risale al quarto di finale di Champions, del 18 aprile 2023, contro il Milan, al Maradona. La partita terminò 1 a 1 e segnò l’uscita dalla competizione del Napoli che all’andata a San Siro perse per 1 a 0. Fu però una gara contrassegnata da diverse decisioni arbitrali molto discutibili, fra rigori assegnati e non assegnati ed una gestione dei cartellini considerata abbastanza controversa.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Il match di questa sera sarà diretto dal signor Szymon Marciniak (POL), fischietto polacco. Gli assistenti saranno: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL). Il IV sarà Wojciech Myc (POL), mentre al VAR ci saranno Paulus van Boekel (NED), coadiuvato da Ivan Bebek (CRO).

Per restare aggrappato alla Champions League il Napoli, di scena questa sera al Maradona contro il Qarabag, ha un solo risultato a disposizione: centrare i tre punti per consolidare quantomeno in zona playoff. Di fronte, però, la squadra azera sin qui rivelazione della competizione forte dei sette punti – tre in più sui partenopei – conquistati nelle precedenti giornate. Secondo mancato sold-out consecutivo a Fuorigrotta, dopo quello di tre giorni fa contro l’Atalanta: il freddo e le basse temperature hanno avuto la meglio.