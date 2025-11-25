Stefano Ceci: “Maradona è eterno. Napoli lo amerà per sempre”

“Sono andato a fare una composizione di fiori per Diego per omaggiarlo in questa giornata particolare. I bambini che non lo hanno visto parlano di Maradona perché è stato, è e sarà. Torno indietro di 27 anni fa dove in un’intervista Cantona disse che se nella musica si parla di Mozart nel calcio si parlerà sempre di Maradona. Qui a Napoli è un’amore impensabile in altre città, anche con la stessa Buenos Aires. L’amore con Napoli sarà infinito perché Maradona era uno di noi, un napoletano in più. La frase sulla statua che c’è negli spogliatoi ‘anche io sono napoletano’ mi disse Diego di metterla. Maradona ci ha levato i paccheri da faccia. È stato il condottiero. Si continua ad amare una persona che ha dato tanto. Io ho vissuto sia Diego uomo che Maradona calciatore. Una persona spettacolare, un’intelligenza velocissima e poi sapeva tutto.