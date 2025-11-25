CalcioNapoliNews

Roma/Napoli, Dybala l’ha promesso al Gasp: vuole esserci

By Gabriella Calabrese
Quello di domenica all’Olimpico sarà più big match del solito. La sfida tra giallorossi ed azzurri è storica, ma in questo momento vuol dire anche testa della classifica. Il Corriere dello Sport, oggi, facendo riferimento al match,  scrive della promessa che Paulo Dybala avrebbe fatto al suo tecnico Giampiero Gasperini: L’argentino si è allenato parzialmente con il gruppo, ma di fatto ha saltato solamente la partitella finale della seduta. Il che significa che tutta la parte atletica e tattica l’ha svolta con chi ieri non ha giocato a Cremona, o lo ha fatto solo in parte entrando nella ripresa. Paulo non si è risparmiato ma, anzi, ha voluto accelerare per continuare a mantenere la promessa, quella chiamata per la sfida delicatissima del 30 novembre. Della serie: se il suo amico Lukaku ha alzato bandiera bianca per il prossimo Roma-Napoli, lui dall’altra parte invece vuole dare un segnale importante alla squadra, all’ambiente e agli avversari: Gasp nel corso della gara può puntare anche sulla sua fantasia, sulla sua qualità”. 

