RIVIVI IL LIVE – Napoli-Qarabag 2-0: successo nel segno di McTominay, azzurri consolidano la zona playoff!

FINE PARTITA

96′ E la gara finisce qui! Il Napoli batte il Qarabag per 2-0 dopo una ripresa col piede sull’acceleratore. Il rigore fallito da Hojlund non ha demoralizzato gli azzurri, bravi a chiudere la pratica in poco più di sette minuti grazie ad uno scatenato Scott McTominay. Azzurri a 7 punti in 18esima posizione, in piena zona playoff!

95′ Ultimi istanti, si attende solo il fischio finale di Marciniak

92′ Sul corner battuto dallo stesso Jankovic, blocca comodamente Milinkovic-Savic. Quattro minuti al termine della gara

90′ Jankovic riceve palla e va al tiro, blocca Milinkovic-Savic

90′ Sei minuti di recupero!

89′ Ultimi cambi per il Napoli: fuori Buongiorno e Neres, dentro Juan Jesus e Vergara

86′ Bolt va al tiro dopo un’azione insistita da parte del Qarabag, pallone abbondantemente alto

83′ Buongiorno aveva provato a servire Olivera, ma il pallone si perde sul fondo

80′ Addai va al tiro dalla lunghissima distanza, blocca Milinkovic-Savic

78′ Intanto la rete del raddoppio azzurro è considerata dall’Uefa un autogol di Jankovic. Niente doppietta, almeno per ora, per McTominay

77′ Ammonito Rrahmani: il kosovaro aveva fermato irregolarmente proprio Bayramov

75′ Cambia anche il Qarabag: escono Duran, Cafarquliyev e Silva; entrano Dani Bolt, Akhundzade e Bayramov

75′ C’è un doppio cambio nelle fila del Napoli: fuori Lang e Hojlund, dentro Elmas e Lucca

74′ Hojlund va a tirare centralmente ma la sfera termina sul fondo, azzurri davvero spumeggianti

72′ Gooooooooaaaaallll del Napoli! Ancora Neres che va al tiro nello specchio della porta, la palla impatta su McTominay che in maniera un po’ fortunosa conquista la sfera e la mette alle spalle di Kochalski per il 2-0!

70′ Traversa di Neres! Contropiede azzurro col brasiliano che s’invola e va al tiro, che va a sbattere sul legno a portiere battuto! Che opportunità per gli azzurri!

69′ Addai! Risponde subito il Qarabag ma il pallone termina in corner

67′ Hojlund! Il danese su azione di corner va vicino al raddoppio! Napoli in un ottimo momento e pronto a premere sull’acceleratore!

65′ Goooooaaaaallll del Napoli! Dal conseguente corner, palla al centro per Rrahmani che sbatte su Kochalski, poi arriva McTominay che la mette dentro per l’1-0!

64′ Kochalski si supera! Politano, appena entrato, mette in mezzo un bel traversone che trova Olivera: l’uruguaiano trova la risposta del portiere azzurro!

63′ Cambio Napoli: fuori Beukema, dentro Politano! Si passa al 4-2-4

62′ Neres! Il brasiliano si accentra in area e va al tiro ma la sfera finisce fra le braccia di Kochalski!

60′ Doppio cambio nelle fila del Qarabag: fuori proprio Medina e Leandro Andrade, dentro Mmaae e Kaschuk

59′ Si riparte con Medina regolarmente in campo, una scelta che pare incomprensibile

58′ Marciniak interrompe il gioco per consentire l’uscita dal campo di Medina, che evidentemente non è al meglio delle sue forze dopo l’episodio di qualche minuto fa

56′ Hojlund sbaglia! Kochalski respinge la sfera che resta in area, ma nel tentativo di ribattere in rete Neres commette fallo. Il Napoli spreca un’ottima occasione per portarsi avanti!

53′ Rigore per il Napoli! Di Lorenzo viene sbilanciato irregolarmente da Jankovic, ammonito nell’occasione, al momento del tiro. Proteste azere

52′ Si rialza Medina, fortunatamente sulle proprie gambe dopo il duro intervento subito. Il calciatore abbandona momentaneamente il terreno di gioco

50′ Gioco fermo con Medina rimasto a terra dopo una pallonata – fortuita – di McTominay. Attimi di grande preoccupazione, in campo entra addirittura la barella mobile

49′ Ammonito Lang. L’olandese aveva fermato irregolarmente Addai

47′ Hojlund sbaglia nel tentativo di servire Lang e fa sfumare così una potenziale azione offensiva per gli azzurri, mentre il Qarabag in precedenza aveva fatto abilmente girare palla

45′ Inizia la ripresa!

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Termina qui il primo tempo! E’ 0-0 fra Napoli e Qarabag: gara bloccata, ma azzurri in crescendo soprattutto alla fine!

43′ Neres va alla conclusione ma è tutto fermo per un fallo commesso in attacco dallo stesso brasiliano. Gli azzurri comunque sono in un buon momento di forma!

43′ Ammonito Medina, che ferma irregolarmente Lang. Punizione Napoli!

42′ Neres a giro! Il brasiliano prova a sorprendere il portiere azero ma la conclusione termina sul fondo! Napoli in pressing!

41′ Buongiorno! Colpo di testa dell’ex Torino, sfera bloccata da Kochalski!

40′ Di Lorenzo! Il capitano azzurro riceve palla ma scivola al momento della conclusione, poi la palla finisce in corner!

38′ Lang viene attaccato alle spalle e guadagna un fallo, interrompendo il gioco dal basso degli azzurri che poteva sorprendere Milinkovic-Savic

36′ Risponde subito il Qarabag con Addai! Palla deviata: angolo per gli azeri

34′ Neres! Traversone basso da parte di Lang, il brasiliano si coordina ma la sua rovesciata finisce debolmente fra le braccia di Kochalski, poi Olivera non è lesto nel tap-in! Napoli pericoloso!

31′ Lang cerca il raddoppio ma la palla si spegne sul fondo. Azzurri imprecisi in questa fase di gioco

29′ Guadagna una rimessa laterale il Napoli, quando siamo giunti alla mezz’ora di una gara sin qui scorbutica, in particolare per il livello dell’avversario

28′ Jankovic! Tiro dalla distanza che termina a lato, Qarabag ancora pericoloso dalla lunga distanza

28′ McTominay cade in area a seguito di un contatto: per l’arbitro è tutto regolare

26′ Bellissimo scambio tra Neres, Lobotka e Di Lorenzo: il capitano azzurro effettua poi un cross basso su cui Hojlund non riesce ad arrivare

23′ Hojlund viene ottimamente imbeccato ma perde l’impatto con la sfera facendo sfumare una potenziale azione offensiva per il Napoli! Può respirare il Qarabag, sin qui autore di un’ottima prova

21′ Hojlund cerca il traversone ma l’intervento con il corpo di Mustafazade rende vano il tentativo del danese. Rimessa azera!

19′ Neres si accentra in area ma al momento del cross viene fermato da Medina. Rimessa Qarabag!

17′ Rinvio errato di Milinkovic-Savic, che regala il possesso al Qarabag. Terreno di gioco particolarmente scivoloso a causa della forte pioggia

16′ Terzo corner consecutivo per gli azzurri, un vero e proprio forcing partenopeo in questa fase. Poi la palla calciata da Beukema finisce sul fondo!

15′ Ancora il Qarabag con Duran che ferma l’offensiva azzurra. Si ripartirà ancora dalla bandierina!

14′ Neres attacca la profondità nel tentativo di servire Hojlund a centro area, ma il danese viene anticipato! Palla in angolo

13′ Rischia Medina, che poi subisce fallo da Buongiorno. Il Qarabag può ripartire

12′ Il Napoli riparte con Lang che cerca Neres, anticipato da un avversario. Per gli azzurri sfuma così una potenziale azione offensiva!

11′ Buona triangolazione del Qarabag, con Addai e Zoubir che duettano servendo poi Duran, ma il pallone viene bloccato da Milinkovic-Savic

7′ Ancora l’olandese al traversone, ma il pallone finisce fra le braccia del portiere. Gli azzurri ci sono!

6′ Traversone di Lang allontanato da Medina! Il Napoli inizia a guadagnare metri in avanti

5′ Addai! Prima vera occasione per il Qarabag dopo un errore d’impostazione di McTominay, ma il tiro da lontanissimo dell’attaccante si spegne sul fondo

4′ Buon taglio di Neres che prova ad entrare in area, ma viene fermato dai difensori azeri dopo che in precedenza Leandro Andrade aveva fermato fallosamente McTominay

3′ Nulla di fatto, sfera allontanata da Beukema, poi il Napoli riconquista palla

2′ Beukema allontana la sfera con difficoltà, poi gli azeri guadagnano il primo corner della gara

1′ Il Qarabag sta già facendo girare palla in mezzo al campo, segno tangibile del fatto che ha intenzione di disputare una gara a viso aperto

1′ Inizia la gara!

PRIMO TEMPO

LA PARTITA

Capitani: Di Lorenzo (N), Zoubir (Q)

Divise: Napoli in maglia bianca, Qarabag in divisa nera

20.35 – Miguel Gutiérrez non farà parte del match per un trauma distorsivo alla caviglia riportato nel corso della rifinitura. Lo fa sapere la SSC Napoli tramite un comunicato.

DAL TERRENO DI GIOCO

LE FORMAZIONI UFFICIALI

DALLO SPOGLIATOIO AZZURRO

Il Napoli questa sera scenderà in campo con la maglia bianca

DAL MARADONA

PRECEDENTI CON IL QARABAG

Fra gli azzurri e gli azeri è la prima sfida in assoluto

MATCHDAY

METEO SU NAPOLI

I PRECEDENTI ARBITRALI

L’arbitro polacco ha già incrociato l’undici partenopeo, infatti registriamo tre precedenti: quello che è rimasto più impresso nella mente dei tifosi napoletani risale al quarto di finale di Champions, del 18 aprile 2023, contro il Milan, al Maradona. La partita terminò 1 a 1 e segnò l’uscita dalla competizione del Napoli che all’andata a San Siro perse per 1 a 0. Fu però una gara contrassegnata da diverse decisioni arbitrali molto discutibili, fra rigori assegnati e non assegnati ed una gestione dei cartellini considerata abbastanza controversa.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Il match di questa sera sarà diretto dal signor Szymon Marciniak (POL), fischietto polacco. Gli assistenti saranno: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL). Il IV sarà Wojciech Myc (POL), mentre al VAR ci saranno Paulus van Boekel (NED), coadiuvato da Ivan Bebek (CRO).

Per restare aggrappato alla Champions League il Napoli, di scena questa sera al Maradona contro il Qarabag, ha un solo risultato a disposizione: centrare i tre punti per consolidare quantomeno in zona playoff. Di fronte, però, la squadra azera sin qui rivelazione della competizione forte dei sette punti – tre in più sui partenopei – conquistati nelle precedenti giornate. Secondo mancato sold-out consecutivo a Fuorigrotta, dopo quello di tre giorni fa contro l’Atalanta: il freddo e le basse temperature hanno avuto la meglio.