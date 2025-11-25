NewsCalcioRadio e Tv

Riascolta (24/11/25) – Radio Ibr Scampia nel programma “CALCIO SPRINT” il Direttore di Centrosud24 Daniele Naddei

By Giuseppe Sacco
0

Conduce Gabriella Calabrese

 

Factory della Comunicazione

In  studio da Napoli   con Guido Russo. Per il calcio femminile Maurizio Stabile

 

Da Monza per il settore giovanile e non solo Marco Lepore

 

Collegamento esterno  con  Daniele Naddei

 

 

 

 

 

 

Alla regia e cura fonica  – Riccardo Cerino/Emanuele Arinelli, Supervisor Valerio Granato

Seguiteci dal sito – https://www.radioibr.it/ascolta-online/

Ascoltaci con l’app. Radio iBR Scampia

 

 

Seguiteci in video su https://www.ilnapolionline.com/

 

Per riascoltare clicca sulla freccia

 

Potrebbe piacerti anche
News

Raspadori, ex Napoli: “Rivincere lo scudetto è stato un traguardo…

Calcio

Fuori ora il settimo episodio di OiR – Oltre il Risultato

News

Lorenzo ed Adani presenti a “Viva El Tour” al PalaPartenope. Inizia con monologo per…

X

Champions – Napoli/Qarabag: i due allenatori la pensano così. Le formazioni

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.