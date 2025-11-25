Adnkronos News

Regionali Campania, Sangiuliano entra in Consiglio regionale: per Boccia solo 118 voti

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Gennaro Sangiuliano è stato eletto al consiglio regionale della Campania, flop invece per Maria Rosaria Boccia. Ma la bocciatura di personaggi mediatici durante la campagna elettorale, con poco riscontro alle urne, non riguarda solo lei. 

Factory della Comunicazione

La notte del voto ha dato le sue sentenze. L’ex ministro della Cultura entra nel consiglio regionale della Campania grazie a 9.902 preferenze: candidato da Fratelli d’Italia come capolista nella provincia di Napoli, è emerso in una lotta serrata a colpi di voti con altri candidati con parecchie preferenze.  

Discorso diverso per Maria Rosaria Boccia: candidata nella Lista Bandecchi, l’influencer e imprenditrice ha raccolto appena 118 voti. E non è andata meglio a Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, ragazzo ucciso per futili motivi al centro di Napoli due estati fa: candidata come capolista a Napoli per la Lega, ha ottenuto 964 voti. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Elezioni regionali Campania-Puglia-Veneto, ecco come si sono spostati i voti partito…

Adnkronos News

Chiara Ferragni in aula a Milano per il ‘Pandoro gate’, oggi procura…

Adnkronos News

Roma, violentata nel parco di Tor Tre Teste davanti al fidanzato: fermati 3 ragazzi

Adnkronos News

Romania, droni violano spazio aereo: si alzano in volo i caccia

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.