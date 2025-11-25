Adnkronos News

Notte di paura per la famiglia Pinamonti, rapina in casa durante Sassuolo-Pisa

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Notte di paura per la famiglia dell’attaccante del Sassuolo
Andrea Pinamonti. Mentre il giocatore era in campo nella sfida tra i neroverdi e il Pisa
lunedì 24 novembre dei ladri si sono introdotti nella casa del giocatore a Modena, quando c’erano i due bimbi con la baby sitter, mentre la compagna del giocatore Dasha Lapushka era allo stadio a seguire la partita. 

Factory della Comunicazione

A denunciare l’episodio è stata la stessa Dasha Lapushka, influencer e modella nata in Bielorussia, in una storia su Instagram. “Ieri sera mentre ero a guardare la partita del mio fidanzato, sono entrati ladri in casa. C’erano la baby sitter e i miei due bambini: grazie a Dio i piccoli erano giù e stanno bene ed è davvero l’unica cosa che conta. Le cose materiali si ricomprano, la serenità no”, ha detto la compagna di Pinamonti. 

“Chi fa del male semina solo male e prima o poi la vita presenta il conto. Spero che chi ha fatto questo venga presto individuato e fermato. Purtroppo, in Italia negli ultimi anni c’è qualcosa che non funziona: troppi furti, troppa violenza, troppi femminicidi. Forse, con punizioni più adeguate, molti ci penserebbero due volte prima di agire”, ha concluso. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Superenalotto martedì 25 novembre, estratta la combinazione vincente

Adnkronos News

Champions League, oggi Bodo-Juve e Napoli-Qarabag – Le partite in diretta

Adnkronos News

Violenza sulle donne, cortei a Milano e Torino con omaggio a Ornella Vanoni

Adnkronos News

Femminicidio, la Camera approva all’unanimità il ddl: ecco il nuovo reato

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.