Napoli-Qarabag, il Maradona anche stavolta non sarà sold out

Il Napoli affronterà stasera al Maradona il Qarabag per la Champions League, ma allo stadio Maradona, come per la gara contro l’Atalanta, non ci sarà sold out. Il Corriere dello Sport scrive: “Non c’è stata, almeno fino a ieri, l’impennata e l’accelerata nella vendita dei biglietti per la partita di questa sera contro il Qarabag di Champions League. Solo le due Curve superiori sono da giorni sold out, per il resto c’è ancora ampio spazio virtuale in tutti gli altri settori dello stadio. Per la Curva A inferiore e Distinti inferiori la disponibilità è bassa, altrove è media secondo i dati della piattaforma TicketOne. Come con l’Atalanta, anche questa sera il Maradona non sarà tutto esaurito. Il maltempo avrà inciso di sicuro, così come i tanti impegni ravvicinati in programma nei prossimi giorni a Fuorigrotta. Uno tra tutti, la partita contro la Juve di Spalletti di domenica 7 dicembre. A proposito, lunedì prossimo al via la vendita libera. Quella sì che sarà una partita dal sold out annunciato”.

Factory della Comunicazione