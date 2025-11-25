NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli-Qarabag, fra emozioni forti e l’allerta meteo

By Emilia Verde
Il Napoli affronterà stasera al Maradona il Qarabag per le gara di Champions League, fra emozioni forti nel ricordo di Diego, l’importanza della partita e l’allerta meteo. Il Corriere dello Sport scrive: “Chi ci sarà questa sera, invece, è pronto a vivere una notte di forti emozioni dopo lo show di sabato con la festa a fine partita per il ritorno alla vittoria e l’abbraccio dei giocatori ai tifosi Stavolta anche con il ritorno della musichetta Champions per una partita di fondamentale importanza in chiave classifica e qualificazione agli spareggi. I tornelli apriranno alle 18.15 per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza. E sono attesi 1.100 tifosi dall’Azerbaigian: il Qarabag di Champions è un’orgoglio per la gente. Come detto, sarà una giornata caratterizzata dalle forti piogge con l’allerta di livello Arancione che durerà fino a mezzanotte. Proprio ieri il Comune ha confermato l’apertura del Maradona disponendo invece la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. Per l’occasione, saranno anche rafforzati i trasporti con il prolungamento orario dei servizi ferroviari sulla tratta Montesanto-Bagnoli, con treni straordinari che si aggiungeranno alle corse ordinarie con le ultime ben oltre mezzanotte”.

