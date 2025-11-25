Napoli, dopo l’Atalanta bisognerà confermarsi col Qarabag
Il Napoli, dopo la vittoria con l’Atalanta in campionato, ha bisogno di confermarsi stasera contro il Qarabag in Champions League. Il Corriere dello Sport scrive: “La squadra è rinfrancata dal 3-1 con la Dea, fondamentale dopo il ciclone bolognese, ma la pressione resta: serve un altro colpo per difendere e consolidare la posizione in zona playoff, soprattutto dopo lo 0-0 contro l’Eintracht al Maradona. Un’enorme chance sciupata. «L’Atalanta è il passato, ora c’è la coppa. Ma è chiaro che a dispetto della fatica, arriviamo con la positività del risultato di sabato. Di una vittoria che dà energia positiva, linfa e morale che dovremo portare con noi contro il Qarabag. Parliamo di uno step rilevante per il cammino in Champions, ma a livello morale ci arriviamo nella maniera giusta». La storia dice che mai una squadra azera ha battuto un’italiana nelle coppe europee: 6 vittorie, le ultime 4 di fila, e 2 pareggi. E aggiunge che il Qarabag ha perso 5 volte su 6 contro un’italiana (Inter e Fiorentina in Europa League, Roma in Champions), pareggiandone una (con l’Inter a Baku). Di contro, il Napoli ha vinto solo una delle sue ultime sei in Champions (3 ko, 2 pari), con lo Sporting. Tradotto: partita trappola. «Il Qarabag è la rivelazione di questa edizione: ha 7 punti, gente di qualità, ritmi alti e intensità». Nella quarta giornata ha fermato il Chelsea sul 2-2: «Sfiorando la vittoria». E ha battuto Copenaghen e Benfica a Lisbona”.